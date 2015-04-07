حملة أمنية مكبرة بأسيوط والمنوفية لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية

شنت مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، والتى أسفرت عن ضبط 8 متهمين هاربين من أحكام قضائية فى جنايات مخدرات وحيازة بمراكز تلا، قويسنا، قسم شبين الكوم.

كما شنت المديرية حملة مكبرة تمكنت خلالها من إزالة 30 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف بمركز أشمون تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، عبارة عن مبانى خرسانية وأخرى بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 3 أفدنة.

وفى أسيوط تمكن فريق ضباط وحدة مباحث ديروط عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية من ضبط محكوم عليه هارب وإصابة شقيقه وبحوزتهما بندقية إسرائيلى وأخرى خرطوش، وعدد من الطلقات.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة ديروط تواجد المحكوم عليه الهارب "جمال عبد الكريم إبراهيم" 21 سنة عامل ومقيم بدائرة المركز، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 6 شهور فى قضية سلاح بذات المنطقة .

وعقب تقنين الإجراءات قامت مباحث المركز بالتنسيق مع إدارة قوات الأمن باستهداف المذكور بمسكنه، وحال شعوره بتواجد القوات قام وشقيقه "على عبد الكريم على إبراهيم 35 عامل بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، مما دعا القوات إلى مبادلتهما إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية إسرائيلى، وعدد 7 خزن خاصة بذات السلاح، وعدد 93 طلقة نارية من ذات العيار، بندقية خرطوش بروحين محلى الصنع، وتبين إصابة شقيقه بطلق نارى بالقدم اليسرى، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج وجارى تحرير المحضر واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى القليوبية القت مباحث قسم قها القبض على أحد الأشخاص يقوم بالاستيلاء على خط أنابيب بترول، حيث قام ببناء منزل فوق خط البترول وقام بوضع محبس عليه وحنفية واستولى على الخط، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد أسامة حسن رئيس مباحث قسم قها بلاغًا من "هشام مرسى حامد مرسى" 52 سنة، مدير عام مساعد بشركة أنابيب البترول، ويفيد بأنه حال مروره على خط الشركة بطريق عزبة حمدى بدائرة القسم، بجوار السكة الحديد، فوجئ بوجود منزل تحت الإنشاء مبنى بالطوب الأبيض باسم "وائل.س" وتبين وجود كسر بخط الأنابيب وعمل محبس على الخط يمتد داخل المنزل ومركب عليه حنفية فتح وغلق وموصل بها ماسورة بلاستيك.

وبسؤال المشكو فى حقه قرر أنه قام ببيع الأرض بتاريخ "25/2/2013م" للمدعو "إبراهيم.أ" كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم "1103" جنح قسم قها لسنة "2015م"، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهم وعرضه صباح باكر مع مراعاة مدة الحجز القانونية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب تقرير فنى من الشركة حول الواقعة وقيمة التلفيات والمسروقات، ويستمر التحفظ على مكان الواقعة لحين صدور قرار آخر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينه.