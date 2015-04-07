وزير الإسكان: بدء تعديل رغبات «دار مصر» 26 أبريل الجاري

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب تعديل رغبات الحاجزين فى مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، يوم الأحد 26 أبريل الجاري، وحتى 14 مايو المقبل، فى جميع فروع بنك التعمير والإسكان، مؤكدا أن المتقدمين الذين لن يقوموا بسحب جدية الحجز السابق سدادها، سيتم تخصيص وحدات لهم بالمرحلة الثانية، بالقرعة على الأدوار المتكررة فقط.

ويستقبل بنك التعمير والإسكان، الفائزين فى القرعة العلنية بتخصيص وحدات لهم فى المشروع، لاستكمال سداد نسبة 20٪ من قيمة الوحدة النهائية ( باقى مقدم الحجز)، فى موعد أقصاه الأحد 19 أبريل المقبل.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إنه بالنسبة للمتقدمين الراغبون فى تعديل الرغبة وللحصول على وحدة سكنية من الوحدات المتبقية فى الدورين الأرضي والأخير، يمكنهم التقدم لدى فرع بنك التعمير والإسكان والسابق التقدم بالحجز وسداد جدية الحجز لدى البنك، وذلك خلال الفترة من 26 أبريل الجارى حتى 14 مايو المقبل.

وأكد الوزير أنه سيتم أيضا تخصيص وحدات بالمرحلة الثانية، للذين لم يوفقوا فى القرعة السابقة، بشرط عدم سحب جدية الحجز السابق سدادها، موضحا أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن موقع وحدات المرحلة، وموعد إجراء التخصيص وأسلوبه عن طريق القرعة لتحديد الوحدة للمتقدمين.

وأشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى شروط تعديل رغبة المتقدمين، وهى ألا يكون قد تم سحب جدية الحجز، وأن يكون تعديل الرغبة فى نفس المدينة والمنطقة والنموذج السابق تحديدها عند الحجز، على أن تكون الرغبة للدور الأخير بنفس المساحة السابقة، وللدور الأرضي بالمساحات المتاحة به حاليا.

وأوضح عباس أنه يتم سحب استمارة التعديل بموجب إيصال السداد لجدية الحجز، ويتم استيفاءها وتقديمها مرفقا بها صورة إيصال السداد، وبطاقة تحقيق الشخصية، وتعديل الرغبة شخصيا من المتقدم للحجز.

ولفت عباس إلى أنه سيتم إتاحة نماذج ومساحات الوحدات المتبقية بالدور الأرضي والأخير، لدى فروع بنك التعمير والإسكان على الموقع الالكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية ، وسيتم استبعاد أية رغبات مخالفة لشروط التعديل، وفى حال زيادة الرغبات عن الوحدات المتاحة، سيتم عمل قرعة الكترونية لتحديد الفائزين ، وتخصيص الوحدات.

وعلى صعيد متصل، يستقبل بنك التعمير والإسكان الفائزين فى وحدات دار مصر، لاستكمال سداد نسبة 20٪ من قيمة الوحدة النهائية ( باقى مقدم الحجز)، وذلك فى موعد أقصاه 19 أبريل الجارى، من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة مساءً، على أن يتم سداد الدفعات ربع السنوية فى العام الأول اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، حيث يتم سداد دفعة ربع سنوية 7500جنيها للمساحات ( 100 – 115 مترا) بعدد 4 دفعات، و10 آلاف جنيه للمساحات ( 130 – 140 – 150 مترا) بعدد ٤ دفعات، ويتم سداد باقى قيمة الوحدة والتعاقد طبقا لنظام التيسيرات التى تم الإعلان عنها، وهى زيادة فترة السداد دون فوائد من ٤ إلى 5 سنوات.