وصفة الموز بالجرجير لحماية شعرك من التساقط

تساقط الشعر مشكلة يعانى منها الكثيرون، وغالبا ما يرجع السبب إلى عدم تناول التغذية الجيدة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة كالحديد والفسفور والماغنسيوم، أو تغيرات الطقس، ونوعية ماء الاستحمام.

وفى هذا السياق تشير الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية العلاج بالليزر، إن الوصفات الطبيعية عنصر هامة لتغذية الشعر، وأيضا التغذية السليمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، والتى تساعد على تقوية الشعر والحد من تساقطه.

الفيتامينات وشرب الماء للحد من تساقط الشعر:

طريقة تحضير وصفة الموز بالجرجير

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وصفة النخاع لكثافة الشعر والحد من تساقطه

>وتتابع د. نهى، أنه ينصح بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، وخاصة الغنية بفيتامين سى و"أ" و"هـ"، والإكثار من تناول الماء لأنه يساعد على الحد من تساقط الشعر، ويحافظ على قوته وصحته وحيويته.>وتقدم استشارى الجلدية والعلاج بالليزر، وصفة طبيعية للحد من تساقط الشعر وتقويته وجعله أكثر كثافة، وهى وصفة الموز بزيت الجرجير، من خلال الخطوات التالية:>1- خلط ثمرة من الموز مع ملعقة من زيت الجرجير، ويتم التقليب جيدا حتى التجانس.>2- وضع هذه الخلطة على الشعر وتدليك فروة الرأس جيدا، وتركه لمدة 3 ساعات على الشعر.>3- غسل الشعر جيدا ووضع إحدى الزيوت الطبيعية الملائمة لنوع الشعر.>4- يمكنك القيام بعمل هذا الماسك مرتين فى الأسبوع.