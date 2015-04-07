العثور على أكياس دم مجهولة المصدر بمعمل تحاليل بالعاشر من رمضان

قامت مساء اليوم الاثنين الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، بتحرير ،محضر ضد معمل تحاليل غير مرخص بالمدينة ، وذلك عقب أكتشاف أكياس دم مجهولة المصدر بالمعمل تنقل عدوي للمرضي ، تم التحفظ على أكياس الدم ، وآخطرت النيابة العامة .

البداية جاءت عندما أصيب أحد المواطنين في حادث تصادم ودخل مستشفي ” ا س” بالعاشر ،وطلب من شقيقه شراء كيسين دم له ،وتوجه شقيق المصاب إلي معمل ” ال ن ” بعد أن نصحه بعض المواطنين بان المعمل يوفر الدم عن طريق توفير المتبرعين ،ولم يكن أمام شقيق المصاب سوء الذهاب للمعمل كأقرب مكان له ،وقام بالحصول علي كسين دم من داخل المعمل .

وحال قيام شقيق المصاب بتقديم كيسان الدم للمستشفي اشتبه فيهما مدير المستشفي الخاص ،وتبين أنهما مجهولين المصدر، ولم يخضعا لتنقية الدم ، واحتمال إحتوائهما علي فيروسات .

وعلى الفور وقام مدير المستشفي بإخطار الدكتور حسام قمحاوي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، الذي أخطر مديرية الإدارة بالتوجه في أسرع وقت للمستشفي ، وقامت بالتحفظ على عدد من أكياس الدم مجهولة المصدر ، والتحفظ على بعض التحاليل من داخله .

تم التحفظ على أكياس الدم والتحاليل تحت تصرف النيابة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3536 جنح قسم أول العاشر من رمضان ، وآخطرت النيابة العامة .