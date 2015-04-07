«جودة التعليم» تبدأ زيارات اعتماد عدد من كليات جامعة الأزهر

أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن قيامها بزيارات المراجعة الخارجية لاعتماد عدد من كليات جامعة الأزهر.

وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أنه تم البدء في عمل فرق المراجعة الخارجية لاعتماد عدد من كليات جامعة الأزهر الشريف، حيث يقوم فريق المراجعة حاليا بزيارة كلية العلوم للبنات خلال الفترة من 5-8 أبريل 2015، يليها زيارة فريق اعتماد آخر لكلية الطب للبنين خلال الفترة من 20- 23 أبريل 2015، ثم كلية الصيدلة للبنات خلال الفترة من 26- 29أبريل 2015.

وتأتي هذه الزيارات انطلاقا من رسالة الهيئة ومن بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة وجامعة الأزهر، ومن توصيات المؤتمر الأول لضمان جودة التعليم والاعتماد بالأزهر الشريف الذي عقد مؤخرًا.

وأشارت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن قطاع التعليم الأزهري بالهيئة انتهى مؤخرا من إعداد وطباعة وثائق المعايير القومية الأكاديمية المرجعية للتعليم الأزهري الجامعي لقطاعات القرآن الكريم للقراءات وعلومها، وأصول الدين والدعوة، واللغة العربية، والشريعة والقانون، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بتقديم الدعم الفنى لبعض كليات جامعة الأزهر تمهيدا لتقدمها للاعتماد، كما قامت بتنفيذ سلسلة من الدورات التطبيقية لإعداد الدراسة الذاتية لكليات جامعة الأزهر الشرعية والعملية، حيث تم تدريب 1183 عضواً من أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر؛ ليكونوا القوة الدافعة لتنفيذ الجودة في كلياتهم الشرعية والعملية خلال الفترة القادمة، كما تم تنفيذ عدد من زيارات الدعم الفني لإعداد الخطة الاستراتيجية، وجارى الإعداد لتنفيذ سلسلة دورات تدريبية جديدة فى الفترة المقبلة.

وأشادت نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالدعم الكبير الذي يقدمه دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الدكتورة يوهانسن عيدرئيس مجلس إدارة الهيئة من أجل الارتقاء بمستوى التعليم بالأزهر.