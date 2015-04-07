سفير مصر باليابان: “تويوتا” تستعد لاستثمار أكثر من مليار ونصف دولار في مصر

التقى السفير إسماعيل خيرت، سفير مصر لدى اليابان، برئيس وكبار قيادات شركة “تويوتا تسوشو”، الذراع التجاري لمجموعة “تويوتا” وواحدة من أكبر الشركات التجارية على مستوى العالم، لبحث كيفية استثمار القمة بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الياباني في يناير الماضي والمشاركة اليابانية في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ.

وأعرب “خيرت” عن تقديره للنشاط التجاري والاستثماري للشركة والذي يمتد لأكثر من ثمانين عاماً منذ افتتاح مكتب للشركة في الإسكندرية عام 1933، والدور المحوري الذي تلعبه الشركة برئاستها للجانب الياباني من مجلس الأعمال المصري الياباني.

وأشار السفير المصري في تصريحات عقب الاجتماع إلى أن الشركة اليابانية ساهمت في العديد من مشروعات البنية التحتية الهامة في مصر لا سيما في قطاع محطات الطاقة، مشيراً إلى أن الشركة تتجه مؤخراً لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد إصدار التعريفة المميزة الجديدة.

وأضاف أن شركة “تويوتا تسوشو” تنوى الاستثمار في مشروعين عملاقين في مصر خلال الفترة القادمة بإجمالي استثمارات يزيد عن المليار ونصف المليار دولار، أولهما مشروع في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والآخر في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وأشاد “خيرت” بتجميع الشركة لسيارة “تويوتا فورتشنير” في مصر منذ عام 2012، داعياً لزيادة استثمارات الشركة في هذا القطاع بتجميع طرازات أخرى خلال الفترة القادمة، خاصة أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من القطاعات الواعدة في مصر.