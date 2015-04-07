وصول 13466 طن بضائع لمواني السويس و 705 راكبا لميناء نويبع

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء الزيتيات أستقبال اليوم السفينة مصر جاز و على متنها 6 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

كما يستقبل ميناء الأدبية اليوم السفينة نافى موون و على متنها 1469 طن نخالة ردة قادمة من عدن و السفينة جينجا كاركار و على متنها 5997 طن زيت نخيل قادمة من شرق اسيا كما يغادر الميناء السفينة نور و على متنها و على متنها 4 الاف طن بضائع عامة متجهة الى العقبة .

و على جانب آخر يغادر ميناء بورتوفيق اليوم السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 6 الاف طن بضائع عامة متجهة الى جدة.

وفى نفس السياق يستقبل ميناء السخنة سفينة الحاويات كوتا كارو قادمة من جدة و سفينة الكلينكر بلو وير قادمة من الصين .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 320 راكب منهم 84 معتمر و 2 باص عمرة و 43 شاحنة كما تغادر السفينة سينا و على متنها 42 راكب و 42 شاحنة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة الحرية و على متنها 84 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 187 راكب و 43 شاحنة متجهان لميناء ضبا السعودى .

يستعد ميناء الغردقة اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 181 راكب و 15 سيارة كما تغادر العبارة الرياض و على متنها 160 راكب و 5 سيارة .

كما غادر الميناء بالامس العبارة مسرة و على متنها 555 راكب و 9 سيارة ، يشهد ميناء شرم الشيخ رحلتى مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 116 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص.

كما شهد الميناء بالامس مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 68 سائح و مغادرة اليخت هويندا متجه الى الغردقة.

استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة و على متنها 705 راكب منهم 440 معتمر و 10 باص عمرة و 3 شاحنة و 2 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة كما غادر الميناء السفينة سينا و على متنها 318 راكب منهم 170 معتمر و 4 باص عمرة و 41 شاحنة و 3 سيارة .

شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال العبارة امانة و على متنها 1039 معتمر و 4 تريلا و 1 سيارة و السفينة الحرية و على متنها 52 شاحنة و 11 راكب كما غادرت السفينة نما اكسبريس و على متنها 62 شاحنة و 2 سيارة و 11 راكب.