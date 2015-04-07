السيطرة على حريق شب بمقر الجمعية الشرعية فى طما بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، على حريق شب حريق بمبنى الجمعية الشرعية بناحية الساحل القبلى دائرة مركز شرطة طما دون حدوث إصابات بسبب ماس كهربائى.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، يفيد السيطرة على حريق شب بمقر الجمعية الشرعية بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، وقادها الرائد حسام غلاب رئيس مباحث مركز شرطة طما بالإنابة، نشوب الحريق ببدروم بمقر الجمعية الشرعية بسبب حدوث ماس كهرباء من عداد الإنارة الخاص بالجمعية لم تنتج عن ذلك أى إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فى احتراق عداد الكهرباء وباب خشبى وكمية من الملابس القديمة والأخشاب.

بسؤال محمد محمود فهمى حسن 41 عاما محامى أمين عام الجمعية الشرعية بطما ويقيم دائرة المركز أيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـة، وتم التنسيق وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1455 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.