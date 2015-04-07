إحباط تهريب 180 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة، للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط "المدير المسئول عن مصنع طوب الكائن بقرية الزناقلة مركز شبراخيت، لقيامه بتجميع كمية (5000) لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 3494/2015 جنح مركز شبراخيت.

كما تم ضبط موزع أسطوانات بوتاجاز بمشروع الخريجين بقرية دمشلى مركز كوم حماده، لقيامه بتجميع 180 أسطوانة بوتاجاز مدعمة، لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر 10462/2015 جنح مركز كوم حماده.

كما شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، حملة مرورية برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة أسفرت الحملة، عن ضبط 1294 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصـة قيادة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 172 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وعدد (14) توك توك بدون لوحات معدنية و4 "تروسيكل" بدون تراخيص.