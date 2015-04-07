إخوانى ونجله يحطمان عازل أحد أعمدة التيار الكهربائى فى شبراخيت بالبحيرة

تلقى صباح اليوم الثلاثاء، مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، بلاغا من "أبو اليزيد عبد النبى الطحان" فنى بهندسة كهرباء شبراخيت ومقيم بندر شبراخيت بقيام كل من "نبيل محمد البص"، و"محمود نبيل محمد البص" نجل الأول المقيمان عزبة الشريف دائرة المركز "هاربين" بكسر عازل أحد أعمدة التيار الكهربائى "جهد متوسط" المار خلف منزلهما.

وحال قيامه بإصلاح وتركيب العازل وإعادة توصيل التيار الكهربائى قاما بالتعدى عليه بالسب والشتم بدعوى نقل العمود من خلف منزلهما.

وتحرر بالواقعة المحضر رقم 1558/2014 إدارى المركز.