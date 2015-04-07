الأمن العام يضبط 266 قطعة سلاح و174 تاجرا فى 24 ساعة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 73 قطعة سلاح نارى عبارة عن 13 بندقية آلية ورشاش و21 بندقية خرطوش و3 طبنجة و35 فرد محلى الصنع و439 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 190 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات فى ضبط 174 متهما فى قضية مخدرات وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 39,720 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5,128 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,345 كيلو وكمية من مخدر الأفيون وزنت 845 جراما و950 شجيرة من نبات البانجو المخدر و3539 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 6 متهمين ارتكبوا 2 حادث سرقة متنوعة، وضبط سجين هارب من سجن وادى النطورن، و57 متهما هاربا مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و4 مراقبين هاربين، وضبط 3 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم (فرد محلى الصنع، 2 طلقة نارية، 2 قطعة سلاح أبيض)، وضبط 1219 دراجة نارية مخالفة، وضبط 11 سيارة مُبلغ بسرقتها.