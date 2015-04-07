مصرع شخص وإصابة 17 فى انقلاب أتوبيس بالطريق الدولى رأس سدر بجنوب سيناء

لقى مواطن مصرعه وأصيب 17 آخرون إثر انقلاب أتوبيس رحلات بالطريق الدولى رأس سدر /شرم الشيخ فى منطقة الملفات.

كان اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء تلقى بلاغا من قوات تأمين الطريق يفيد انقلاب الأتوبيس رقم 831 س.ا. د ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 17 آخرين تتراوح إصابتهم ما بين كسور وسحجات وكدمات وهم: مصرع "على محمد على" 33 سنة غربية وإصابة كل من رضا ناجى عبد الملاك 29 سنة أسيوط والسيد إبراهيم محمد 28 سنة شرقية وأحمد محمد حسن 28 سنة منوفية وأحمد الشبرواى منصور 27 سنة المنصورة ومصطفى أحمد عبد الحميد 42 سنة كفر الشيخ وجرجس عزيز 32 سنة نزيف بالمخ وأحمد أبو عجيلة 32 سنة بحيرة وأحمد ماجد عبد العزيز 19 سنة شرقية وأحمد محمد عبد الجواد 39 سنة غربية كسر بالحوض وأحمد محمد عبد الحميد 24 سنة وأحمد سعد عبد العزيز 59 سنة شرقية وأحمد السيد عليوة 40 سنة شرقية ومحمود سعد سيد 32 سنة قليوبية وهالة ناجى عطالله 40 سنة جنوب سيناء اشتباه كسر بالفقرات وكارولين وليم بطرس 40 سنة جنوب سيناء وكرستينا حفظى عزيز 20 سنة جنوب سيناء.

تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام لتلقى العلاج تحت إشراف الدكتور عادل الصافورى مدير المستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق فى الحادث.



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جانب من الحادث



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موقع الحادث



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الضحية



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مصاب



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انقلاب الأتوبيس



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إنقاذ الضحايا

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