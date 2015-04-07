الداخلية تتوصل لمعلومات هامة عن المستريح وتلاحق شركات التوظيف الوهمية

صرح مصدر أمنى بأن أجهزة الأمن توصلت إلى معلومات هامة بشأن هروب أحمد مصطفى الشهير بالمستريح بعد نصبه على المواطنين فى 2 مليار جنيه عبر شركته الوهمية لتوظيف الأموال، خاصة بعد إجرائه مداخلات هاتفية مع بعض الفضائيات.

على جانب آخر، وجهت أجهزة الأمن عدة حملات أمنية لملاحقة الشركات الوهمية التى تعمل فى مجال توظيف الأموال وتتخذ من بعض الشقق المفروشة مسرحا لمزاولة نشاطها، لعدم تكرار سيناريو المستريح.

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