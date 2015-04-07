الإسكان: جدول زمنى لتطوير العشوائيات الخطرة وإزالة عشش ٧٧منطقة خلال عام

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن وضع جدول زمنى لتطوير العشوائيات الخطرة وغير الآمنة على حياة المواطنين، بجانب إزالة العشش فى ٧٧ منطقة على مستوى مصر خلال عام، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع كافة المحافظات على رأسها القاهرة والجيزة، للبدء فى هذا المخطط المهم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال لقائه مع الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، والدكتور خالد العادلى محافظ الجيزة، والفنان محمد صبحى، ممثلا عن مؤسسة معا لتطوير العشوائيات، أن الدولة ستبدأ خلال المرحلة المقبلة، فى التعامل مع المناطق العشوائية الآمنة، بحيث يتم إزالة المبانى وتنفيذ أخرى جديدة فى المكان نفسه، حفاظا على معيشة المواطنين فى هذه المناطق، ولكن هناك أولوية أخرى سيتم التركيز عليها وهى المناطق غير الآمنة والمهددة للحياة، بجانب تنفيذ مقترح وزارة التطوير الحضرى حول إزالة العشش.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم العمل على ٧٧ منطقة عشش، بحيث تكون مصر بلا عشش خلال عام، بحيث يكون التركيز على هذا المشروع، بجانب المناطق غير الآمنة والمهددة للحياة".

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