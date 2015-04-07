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ضبط 15 كيلو بانجو بحوزة شخصين بقنا

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ضبط 15 كيلو بانجو بحوزة شخصين بقنا ضبط 15 كيلو بانجو بحوزة شخصين بقنا

مديرية امن قنا

تمكنت وحدة مباحث قسم قنا من ضبط 15 كيلو بانجو بحوزة شخصين قبل ترويجها على عملائهم بمدينة قنا.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارا بضبط كمية من المواد المخدرة حيث كشفت التحريات قنا قيام قوة أمنية بضبط المدعو “هاني . م . م ” 34 سنه عاطل ومقيم بناحية شارع رعايه الطفل بندر قنا ومططلوب ضبطه واحضاره في عدد من القضايا وب​ح​وزته عدد 20 لفافه ورقيه من نبات البانجو المخدر وزنت 7500 جرام ومبلغ مالى .

كما ضبطت القوة ” طارق . ع . ع ” 49 سنه عاطل ومقيم بناحية المساكن بندر قنا ومسجل شقى خطر ومطلوب ضبطه واحضاره في عدد من القضايا وب​ح​وزته عدد20لفافه ورقيه من نبات البانجو المخدر وزنت 7501 جرام وتحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق.

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