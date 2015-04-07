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محافظ أُسوان يطمئن على المصابين في انفجار قنبلة أمام معسكر لقوات الأمن المركزي

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محافظ أُسوان يطمئن على المصابين في انفجار قنبلة أمام معسكر لقوات الأمن المركزي محافظ أُسوان يطمئن على المصابين في انفجار قنبلة أمام معسكر لقوات الأمن المركزي

اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان

اطمئن اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان، على حالة المصابين بمستشفى أسوان الجامعي، فور نقلهم نتيجة وقوع انفجار من قنبلة محلية الصنع بطريق السادات  بمدينة أسوان، حيث باشر المحافظ بنفسه عملية تقديم الإسعافات الأولية للمصابين -4 أشخاص- ورافقه الدكتور ممدوح وشاحي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وأكد مصطفي يسري علي أن قيام البعض بمثل هذه  الأعمال الإرهابية البعيدة تماماً عن الإنسانية لن ترهبنا علي الإطلاق أو تقلل من عزيمتنا ، بل ستزيد أبناء الأوفياء قوة وعزيمة وإصراراً  للتماسك والتكاتف لمحاربة الإرهاب الأسود ولمواجهة هؤلاء المجرمين الذين تتسبب أفعالهم المشينة فى إستهداف حياة وأرواح الأطفال والسيدات وكبار السن ، موجهاً بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين علي الوجه الأكمل.

التحريات الأولية أكدت على أن الانفجار  كان بواسطة عبوة بدائية الصنع قام بزراعها مجهولون بجوار عمود إنارة أمام معسكر قوات الأمن المركزي بالقرب من استاد أسوان الرياضي بطريق السادات مما أدى إلى إصابة كل من محمد عبد الله 27 سنة – سائق ، وأحمد عبد الباسط 27 سنة ، وطارق عبد الفتاح 29 سنة ، ونجله الطفل جمال 4 سنوات ، وجميعهم   مصابين بإصابات بسيطة ، وتم علي الفور نقلهم من خلال سيارات الإسعاف إلي المستشفي الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

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