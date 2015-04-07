أهالي شمال سيناء يحتجون على استبعادهم أبنائهم من مسابقة 30 ألف معلم

تجمع عدد كبير من خريجى محافظة شمال سيناء أمام ديوان عام المحافظة لمقابلة محافظ شمال سيناء للإحتجاج على إقصاء أبناء شمال سيناء من نصيبهم من وظيفة الـ30 الف معلم.

وهدد الخريجون بتصعيد الموقف فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم وهى أن يكون لهم فرصة مثلهم مثل باقى محافظات الجمهورية.

محمد جمال أحد الخريجين يقول : أعلنت الوزارة فى بياناتها أن نصيب محافظة شمال سيناء 324 معلما فى المسابقة وبعد إعلان نتيجة المسابقة فؤجئنا بأن نصيب المحافظة 60 معلما من أبنائها وباقى المعينين من المحافظات الأخرى.

وتقول هند عباس :” مش كفاية علينا الحظر وقطع شبكات الاتصالات وكمان يحرمونا من حقنا فى الوظيفة احنا أبناء المحافظة لنا الأولوية فى التعيين فى محافظتنا فى ظل ما تعانية من الوضع الأمنى ونطالب وزير التعليم بإعادة النظر فى تتوزيع حصة شمال سيناء على باقى المحافظات”

وفى اتصال تليفونى مع محافظ شمال سيناء اللواء سيد حرحور أكد أنه أجرى اتصالا مع وزير التربية والتعليم لوضع حلول لتلك المشكلة وأن يكون الأولوية لأبناء شمال سيناء.

وأضاف أنه تم تحديد موعد مع عدد من الخريجين غدا الأربعاء للاستماع الى شكواههم وتوصيلها الى وزير التربيه والتعليم