بالصابون الحمضى وبودرة التلك احمِ طفلك من الأمراض الجلدية فى الصيف

فى فصل الصيف نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وكثرة العرق تنتشر الفطريات والبكتيريا، ويكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية.

وفى هذا السياق يقول الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية إنه فى فصل الصيف يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة، بحمو النيل والتقيحات الجلدية والالتهابات الفطرية والثنايا، ويرجع ذلك لدرجة الحرارة العالية والرطوبة والتعرض للشمس بالإضافة إلى عدم النظافة الشخصية التى تساعد على انتشار البكتيريا والفطريات.

علامات إصابة الأطفال بالأمراض الجلدية

>يشير الدكتور محسن سليمان إلى أن علامات الأمراض الجلدية تظهر على شكل طفح جلدى وحبوب وبثور حمراء أو بثور متقيحة والتهابات حمراء فى الجلد، وفى حال ظهور هذه العلامات والإهمال فى طرق الوقاية وتلقى العلاج قد يتسبب ذلك فى إصابة الأطفال بالتقرحات الجلدية.

ويقدم أستاذ الأمراض الجلدية بعض النصائح لوقاية الأطفال من الأمراض الجلدية، وأهمها إبعادهم عن الجو الحار، والابتعاد عن أى مصدر ينقل العدوى الجلدية، وضرورة ارتدائهم ملابس قطنية والاستحمام يوميا بالمواد المطهرة أو الصابون الذى تكون درجة الحموضة به 5 ونصف حتى لا يكون قلويا، لأنه يهاجم طبقات الجلد السطحية وبالتالى يعطى فرصة للبكتيريا بمهاجمة الجلد، ووضع بودرة التلك على الجلد لترطيبه وامتصاص الماء الناتج عن العرق المسبب للفطريات.

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