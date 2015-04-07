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التحالف العربى يقصف معسكر الحمزة بوسط اليمن

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التحالف العربى يقصف معسكر الحمزة بوسط اليمن التحالف العربى يقصف معسكر الحمزة بوسط اليمن
قالت قناة سكاى نيوز عربية، إن طيران التحالف العربى قصفت الآن معسكر الحمزة التابع للحرس الجمهورى شرقى مدينة إب وسط اليمن.

يذكر أن أقرت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، بأنها غير قادرة على إجلاء رعاياها من اليمن، حيث أدى النزاع إلى إغلاق معظم مطارات البلاد، داعية الأمريكيين إلى المغادرة بحرًا ولا سيما على متن سفن لدول أخرى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارى هارف: "لقد أرسلنا رسائل عاجلة إلى الأمريكيين الذين ما زالوا فى اليمن لإبلاغهم بالخيارات المتاحة لمغادرة البلاد"، مشددة خصوصًا على "خيارات النقل البحرى"، فى إشارة إلى السفن الأجنبية التى تؤمن، على سبيل المثال، نقل الرعايا الأجانب من عدن (جنوب اليمن) إلى جيبوتى.

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