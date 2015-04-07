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مباحث الأحكام تنجح فى تنفيذ 11 ألفا و873 حكما قضائيا فى 24 ساعة

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مباحث الأحكام تنجح فى تنفيذ 11 ألفا و873 حكما قضائيا فى 24 ساعة مباحث الأحكام تنجح فى تنفيذ 11 ألفا و873 حكما قضائيا فى 24 ساعة
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 11873 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 64 حكم جناية و5790 حكم حبس جزئى، و1100 حكم حبس مستأنف، و3653 حكم غرامة، و1266 حكم مخالفة.

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