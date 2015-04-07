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قبل السمع ما يبقى هس.. ظبط ضغطك وسكرك وتجنب الأصوات العالية

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قبل السمع ما يبقى هس.. ظبط ضغطك وسكرك وتجنب الأصوات العالية قبل السمع ما يبقى هس.. ظبط ضغطك وسكرك وتجنب الأصوات العالية
ضعف السمع إحدى المشاكل التى يواجهها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل عديدة أهمها وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل السماعات الهواتف المحمولة وغيرها وكذلك بعض الأمراض العضوية ومضاعفاتها.

أسباب ضعف السمع


>قال الدكتور يحيى محمد النجار، طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة حلوان التعليمى، إن كثيرًا من الأشخاص يشكون من ضعف بالسمع نتيجة أسباب وعوامل عديدة أهمها:

1) انسداد الأذن نتيجة تراكم الشمع:


>ضعف السمع نتيجة مشكلة فى توصيل الصوت مثل انسداد الأذن بالشمع أو وجود جسم غريب بالأذن الخارجية أو وجود ثقب بطبلة الأذن أو اضطراب عظام الأذن الوسطى.

2) وجود مشاكل خاصة بضعف عصب السمع:


>ضعف السمع نتيجة ضعف عصب السمع أو مستشعرات السمع "قوقعة الأذن" وأهم أسبابه التقدم فى السن "الشيخوخة" والتعرض للأصوات المرتفعة لمدة طويلة مثل عمال المصانع أو أحد مضاعفات ارتفاع ضغط الدم والسكر.

أهم وسائل علاج ضعف السمع


>لذلك ينصح د. يحيى، أنه عند ملاحظة حدوث ضعف بالسمع بضرورة الذهاب للطبيب المختص لإجراء بعض الفحوصات الطبيبة على الأذن مثل قياس السمع والذى يمكن علاجه من خلال إزالة الشمع من الأذن فى بعض الحالات التى تتطلب إجراء عملية جراحيًا مثل ترقيع الطبلة أو ارتداء سماعة خارجية إذا كانت أسباب ضعف السمع لا يمكن علاجها.

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