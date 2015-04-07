أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مكافحة المخدرات تضبط 100 طربة حشيش وكيلو هيروين خلال 24 ساعة

Google+ Print
مكافحة المخدرات تضبط 100 طربة حشيش وكيلو هيروين خلال 24 ساعة مكافحة المخدرات تضبط 100 طربة حشيش وكيلو هيروين خلال 24 ساعة
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيادة اللواء أحمد الخولى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، حملات أمنية موسعة استهدفت إبادة زراعات المخدرات، وضبط المتهمين من تجار المخدرات ومروجى المواد المخدرة على الشباب، وإحباط محاولات الجلب والتهريب ومداهمة البؤر الإجرامية العاملة فى مجال الاتجار والتعاطى.

أسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات أمن "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة" خلال الـ24 ساعة الأخيرة فى ضبط 100 طربة من مخدر الحشيش وكيلو من مخدر الهيروين و229 تذكرة من ذات المخدر.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (عاطل) بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش وبحوزته (عدد 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما)، وضبط (عاطلين - أشقاء) بمحافظة البحيرة لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام)، وضبط (عاطل – سبق اتهامه فى قضية مخدرات) بمحافظة القاهرة لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 85 جراما).

وفى مديرية أمن الجيزة تمكنت مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط (عاطل) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وبحوزته (عدد 229 تذكرة لمخدر الهيروين).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365