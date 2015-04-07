مكافحة المخدرات تضبط 100 طربة حشيش وكيلو هيروين خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيادة اللواء أحمد الخولى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، حملات أمنية موسعة استهدفت إبادة زراعات المخدرات، وضبط المتهمين من تجار المخدرات ومروجى المواد المخدرة على الشباب، وإحباط محاولات الجلب والتهريب ومداهمة البؤر الإجرامية العاملة فى مجال الاتجار والتعاطى.

أسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات أمن "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة" خلال الـ24 ساعة الأخيرة فى ضبط 100 طربة من مخدر الحشيش وكيلو من مخدر الهيروين و229 تذكرة من ذات المخدر.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (عاطل) بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش وبحوزته (عدد 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما)، وضبط (عاطلين - أشقاء) بمحافظة البحيرة لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام)، وضبط (عاطل – سبق اتهامه فى قضية مخدرات) بمحافظة القاهرة لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 85 جراما).

وفى مديرية أمن الجيزة تمكنت مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط (عاطل) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وبحوزته (عدد 229 تذكرة لمخدر الهيروين).