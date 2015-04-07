هيئة الطرق بالغربية تقيم مطبات صناعية على طريق المحلة أمام مدرسة المستقبل

نفذت هيئة الطرق والكبارى بالغربية أمس الاثنين عمل "المطبات الصناعية" على طريق طنطا المحلة، أمام مدرسة المستقبل استجابة لأهالى وأولياء أمور التلاميذ.

وقال عبد العزيز أبو سليمان أحد أولياء أمور تلاميذ مدرسة "المستقبل" للغات بطنطا التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية أن عدم وجود مطب صناعى على طريق طنطا- المحلة أمام المدرسة وقبل الدوران للخلف لمدخل المدرسة كان يهدد حياة التلاميذ للخطر.

وأضاف أن تلاميذ المدرسة كانوا مهددين بكارثة مثل كارثة البحيرة، بسبب وجود فتحة للدوران على طريق طنطا- المحلة أمام مدرسة المستقبل للغات بطنطا وتمثل خطورة شديدة على "باصات" المدرسة أثناء دخولها المدرسة، بسبب الدوران فى الوقت الذى تأتى فيه سيارات قادمة من المحلة بأقصى سرعة.

وقام أولياء الأمور بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المدرسة وهددوا بقطع الطريق حال عدم الاستجابة لهم، وانتقل المهندس توفيق عبد العال وكيل وزارة الطرق والكبارى بالغربية، وعاين الأمر على الطبيعة بالتنسيق مع مرور الغربية، الذى أكد أن الوضع يستدعى إقامة مطبات صناعية، وتم مخاطبة الطرق والمحافظة، بخطاب رسمى، وبناء عليه نفذت هيئة الطرق والكبارى المطبات صباح أمس.



>تقرير مرور الغربية بالموافقة على إقامة المطبات الصناعية