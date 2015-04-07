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القومى للمرأة يُكرّم أسر شهداء الجيش والشرطة وضحايا مذبحة داعش بالمنيا

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القومى للمرأة يُكرّم أسر شهداء الجيش والشرطة وضحايا مذبحة داعش بالمنيا القومى للمرأة يُكرّم أسر شهداء الجيش والشرطة وضحايا مذبحة داعش بالمنيا
ينظم المجلس القومى للمرأة فرع المنيا احتفالية كبرى بحضور السفيرة ميرفت تلاوى واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس، حيث سيتم تكريم أسر شهداء الأبرار من الجيش والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، علاوة على تكريم أسر شهداء حادث ليبيا الأليم الذى استُشهد فيه 20 مصريا إثر العمل البربرى الذى قام به تنظيم داعش الإرهابى بليبيا، وذلك ضمن فعاليات الجولة الميدانية التى يقوم بها وفد المجلس إلى محافظة المنيا صباح غد الأربعاء.

وتتضمن الزيارة قيام السفيرة ميرفت تلاوى بافتتاح فعاليات الدورة التدريبية التى ينظمها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس تحت عنوان "رفع الوعى القانونى للرائدات الريفيات"، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمقر فرع المجلس بمحافظة المنيا بمنطقة بأبو فيلو، بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون.

وعقب ذلك تلقى رئيس المجلس خلال الزيارة كلمة ضمن فعاليات الندوة التى تقيمها جامعة المنيا بعنوان "دور المرأة فى الفترة الراهنة"، وذلك بمقر مسرح جامعة المنيا، وفى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

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مصر 365

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