محافظ مطروح: الانتهاء من تصميم نافورة راقصة بشاطئ رومل بتقنيات عالية

تفقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، شاطئ روميل، يرافقه قائد القاعدة البحرية، وعدد من مسئولى الجهات الأمنية، والتنفيذية بمطروح، لاختيار أنسب موقع لإقامة نافورة راقصة، بتقنيات عالية، داخل مياه البحر، ناحية شاطئ رومل الشهير، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وهيئة حماية الشواطئ، بما يحقق أعلى رؤية، لجميع أهالى وزائرى المحافظة، على طول كورنيش مرسى مطروح.

وقال البيان الصحفى، الصادر مساء أمس الاثنين، عن مكتب إعلام محافظة مطروح، أن المحافظ أكد أنه تم الانتهاء من التصميم الفنى للنافورة الراقصة، التى ستستخدم فيها أعلى تقنيات تكنولوجيا الإضاءة، ورسم الصور المائية، بما يحقق الشكل الجمالى والحضارى.

وأضاف المحافظ، أن المشروع ليس ترفيهى فقط، ولكن لزيادة الجذب السياحى للمحافظة، ولتحتل مطروح من خلال عدد من المشروعات القادمة، موقعها على خريطة السياحة العالمية، بما تملكه من مقومات سياحية، لم يتم استغلالها حتى الآن، وبما يدعم العائد الاقتصادى لأهالى مطروح.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم مع إقامة النافورة الراقصة، تطوير شامل لشاطئ روميل من خلال إقامة مشايات خشبية، للوصول إلى النافورة، بالإضافة إلى عدد من الكافيتريات، والفنادق، والمطاعم الراقية، أمام المياه الفيروزية التى يتميز بها الشاطئ.

كما تفقد محافظ مطروح، البحيرة الوسطى، للوقوف على موقع عمل فتحتين، لتغيير وتجديد مياه البحيرة، وتطوير المنطقة، بطريق شاطئ الغرام – كليوباترا، بتكلفة نحو 45 مليون جنيه. بالإضافة إلى مقترح إقامة كوبرى، بين شاطئ الغرام ومنطقة البوسيت، لتسهيل حركة الوصول إلى شاطئ الغرام وحمام كليوباترا السياحيين.

وطالب المحافظ، بسرعة عقد مؤتمر تنسيقى، لشرح المقترح والتصميمات الفنية، والعائد منه مع تحديد المطالب والمسئوليات والتكلفة الاجمالية.



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محافظ مطروح وقائد القاعدة البحرية يتفقدان موقع النافورة من على ظهر زورق حربى



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محافظ مطروح وعدد من المسئولين يراجعون موقع إقامة النافورة



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محافظ مطروح وقائد القاعدة البحرية خلال الجولة