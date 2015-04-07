الشرقية تعلن عن حملة مكبرة للتبرع بالدم تشمل المراكز والقرى

أعلنت محافظة الشرقية، عن تنظيم حملة تبرع بالدم تشمل مراكز وقرى المحافظة بعنوان "قطرة دم = حياة"، وعقد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية اجتماعا مع توفيق حماد مستشار المحافظ للعمل الأهلى وشئون الإعاقة لمناقشة الترتيبات النهائية للحملة.

وصرح محافظ الشرقية أنه سيتم دعم الحملة بكل الوسائل عن طريق الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتوفير أكبر كمية لأكياس الدم نظراً لندرة مخزون أكياس الدم بالمحافظة، وتكريم المراكز المحققة لأعلى أرصدة من أكياس الدم وسيشمل التكريم الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمراكز الفائزة.

وأكد توفيق حماد مستشار العمل الأهلى بأن الحملة سوف تشمل أرجاء محافظة الشرقية تحت شعار موحد ومطبوعات موحدة.