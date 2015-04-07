»ويتيكس«.. من 4 عارضين إلى 1500 في 2014

على مدى 17 عاماً برزت أهمية الدور الكبير الذي يلعبه معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله»، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

ويعد «ويتيكس»، الذي تعقد النسخة السابعة عشرة منه في الفترة من 21 إلى 23 الشهر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، المنصة العالمية الأبرز والأكبر للحلول الخضراء. فالمعرض يتوسع عاماً بعد عام، ويستقطب المزيد من المتخصصين من عارضين وشركاء وحكومات وخبراء، وبدأ المعرض بأربعة عارضين فقط عام 1999، ووصل العدد إلى أكثر من 1500 عارض في 2014، ومن 357 زائراً تجارياً في النسخة الأولى من المعرض، ارتفع عدد الزائرين ليصل إلى أكثر من 23 ألفاً في العام الماضي.

وأظهر تنامي حجم معرض «ويتيكس» على مدى دوراته الستة عشر الماضية، الأهمية البالغة لهذا المعرض، وقدرته على جمع الأطراف المعنية بالقطاعات المعنية من مختلف أنحاء العالم، والخروج بأفضل النتائج التي تعود بمنافع ملموسة عليها، إذ يعد ملتقىً دولياً للخبراء لتطوير حلول نابعة عن احتياجات المنطقة والعالم.

رؤية الإمارات

يقول سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس «ويتيكس»: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تسعى إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الحياة والمحافظة على الموارد البيئية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، ومبادرة (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى جعل الإمارات واحدة من دول العالم الرائدة في هذا المجال، ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، وكذلك خطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تكون دبي مستدامة في مواردها، ذات عناصر بيئية نظيفة، وصحية.

وقد عملت الهيئة على تطوير معرض (ويتيكس) ليكون منصة عالمية مهمة في قطاعات اقتصادية حيوية، فعلى مدى ستة عشر عاماً حقق المعرض إنجازات كبيرة في تطوير قطاعات المياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة، ونجح في دعم الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ من خلال الاتفاقيات والصفقات التي تتم من خلاله والتي تدعم بشكل مباشر مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ليس في دبي، ودولة الإمارات فحسب، وإنما في المنطقة بأسرها».

استقطاب العارضين

ويضيف: «يوفر (ويتيكس) الأرضية اللازمة والمناسبة لاستقطاب العارضين والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، وقد قمنا بزيادة مساحة العرض بشكل كبير، وإضافة خدمات جديدة للعارضين والزوار، من أجل تحقيق أهداف معرض (ويتيكس) وترسيخ ريادته على مستوى العالم، حيث عزز معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة من مكانته الريادية ليصعد إلى المراتب الأولى ضمن نخبة المعارض المتخصصة في العالم».

كما يوفر معرض «ويتيكس 2015» منصة فريدة للأعمال، حيث يركز على استعراض الفرص الاستثمارية النوعية المتعلقة بقطاعات المياه والطاقة والبيئة، كما يركّز على الترويج للحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات المياه والطاقة والبيئة والنفط والغاز والاستدامة البيئية. ويقدم العارضون حلولاً مبتكرة في تلك المجالات.

الحد من التلوث

أما مواضيع البيئة والاستدامة، فهي قضايا تهم جميع دول العالم، حيث يتطلب الحد من التلوث تضامناً عالمياً، كما أن مساهمة أي دولة في الحد من التلوث ستعود بالنفع عليها وعلى مناطق أخرى، ويعمل معرض «ويتيكس 2015» على تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر والترويج لحلوله عالمياً. كما يستقطب «ويتيكس 2015» نخبة من الخبراء والعارضين والمؤسسات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم.

الأسبوع الأخضر

وسيتم إطلاق النسخة الثانية من «الأسبوع الأخضر» الذي يعقد معرض «ويتيكس 2015» والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت مظلته، حيث سيتم تنظيم سلسلة من الفعاليات المجتمعية الموجهة إلى جميع شرائح المجتمع خلال الدورة الثانية من هذا الأسبوع، حيث يتمثل الهدف الرئيسي من إطلاق «الأسبوع الأخضر» في نشر ثقافة المبادرات الخضراء وشد انتباه المجتمع في دولة الإمارات والعالم إلى أهمية الالتزام بها والمساهمة في تعميمها.

أنشطة

يركز المعرض في مواضيعه على مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة باستهلاك المياه والطاقة، وحماية البيئة، وإدارة النفايات، والأبنية الخضراء، إضافة إلى آخر الحلول المتطورة التي تساهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون بما يدعم إيجاد بيئة نظيفة وصحية ينعم بها الجميع.

»كهرباء دبي« تنظم ورشة صنّاع الابتكار

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم ورشة عمل تحت عنوان «صناع الابتكار» شارك فيها عدد من الموهوبين والمبتكرين في الدولة، بالتعاون مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وذلك في فندق جراند حياة في دبي. وتأتي ورشة العمل تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها مطلع شهر مارس الماضي بين هيئة كهرباء ومياه دبي، وجمعية الإمارات للموهوبين، وتقضي برعاية الموهوبين من الأطفال والشباب الإماراتيين في المجالات العلمية، بما يدعم الابتكار والإبداع في الدولة.

ممارسات معتمدة

وتعقيباً على ورشة العمل، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار إعلان عام 2015 عاماً للابتكار من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتشجيع الابتكار والإبداع، لتكون ممارسات قياسية ورسمية معتمدة لتطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة في رفع كفاءة وأداء العمل الإداري الحكومي، حيث نعتمد هذه التجربة في جميع عملياتنا للمساهمة في دعم مسيرة التميز المؤسسي، ورفع كفاءة وأداء العمل والارتقاء بالخدمات الحكومية لتكون دبي، ودولة الإمارات، الأكثر إبداعاً على مستوى العالم».

جهود مقدرة

وأشاد الطاير بجهود جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، بقيادة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في اكتشاف المبدعين من شباب الوطن الذي يذخر بالكفاءات والمواهب في مختلف المجالات العلمية.

وخلال ورشة العمل، تم تقسيم الموهوبين إلى مجموعات لمناقشة خمسة موضوعات تتعلق بمجالات عمل الهيئة هي «الطاقة الشمسية»، و«الشبكة الذكية»، و«المنزل الذكي»، و«المواصلات الذكية»، إضافة إلى «تحلية المياه». وتم توزيع الموهوبين على مجموعات العمل قبل الورشة، حسب اهتماماتهم، حيث أجرت كل مجموعة بحثاً علمياً حول الموضوع الذي اختارته، ثم قامت كل مجموعة بتحديد مشكلة واحدة واقتراح أكبر عدد من الحلول لها.

وخلال ورشة العمل، ناقش الموهوبون الحلول المقترحة وقاموا بتقييمها وفقاً لعدد من المعايير المتفق عليها، ثم التصويت على واحد من تلك الحلول وتطوير خطة عمل لتنفيذه وتقديمها في ورشة العمل، بعد مناقشة الحل المقترح مع بقية المجموعات.

كما تم خلال الورشة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الحلول والتعرف إلى ردود فعل الجمهور حول الحلول المقترحة، لأخذها في الاعتبار عند مناقشة النتائج النهاية. حضر من جانب جمعية الامارات للموهوبين منيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور شافع النيادي، والعقيد خالد الرزوقي، والدكتورة مناهل ثابت، رئيسة جمعية العباقرة في العالم، والمستشارة الفكرية للجمعية، والمخترع احمد المجان. وفي نهاية ورشة العمل، قام قائد كل فريق بتقديم الحل المقترح. ثم شكر الطاير المشاركين وقام بتوزيع شهادات التقدير عليهم.