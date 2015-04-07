"اتمشى والبس حذاء صحى" ولا تقف أو تجلس كثيرا تتجنب آلام الركبة والمفاصل

يعانى الكثيرون من آلام الركبة والمفاصل، وهو ما يمثل عائقا عضويا ونفسيا كبيرا، كما أن طبيعة الحياة الحديثة تؤدى إلى مزيد من الإصابات بالتهابات وآلام الركبة والمفاصل.

يقدم الدكتور أسامة غنيم استشارى الطب الرياضى بعض النصائح لتجنب الإصابة بآلام الفقرات والعظام، وذلك من خلال بعض التعليمات التى يجب اتباعها وهى:

>1- تجنب زيادة الوزن، والابتعاد عن الأكلات التى تحتوى على الدهون.

>2- الحفاظ على رشاقة الجسم والمعدل الطبيعى له، من خلال التغذية الصحيحة.

>3-ضرورة المشى ساعة يوميا .

>4-عدم اللعب على الأسفلت والبلاط .

>5-ارتداء حذاء صحى يتيح دخول الهواء .

>6_ممارسة الرياضة على الأقل 3 مرات أسبوعيا

>7- عدم الوقوف لفترات طويلة .

>8- تجنب الجلوس لفترات طويلة فى العمل والتحرك لمدة ربع ساعة .

> 9- عدم استخدام الأسانسير إلا فى الضرورة القصوى.

ويوصى الدكتور أسامة غنيم بضرورة اتباع هذه النصائح، لتجنب الحمل على أربطة وغضاريف الركبة، مما ينتج عنه ضعف فى العضلات والتعرض للآلام الشديدة، التى تعيق الحركة،مشددا عاى أنه من الضرورى اتباع هذه التعليمات للوقاية من مشاكل الركبة والعضلات.