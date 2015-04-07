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اليوم.. مرافعة الدفاع بـ «مذبحة بورسعيد»

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اليوم.. مرافعة الدفاع بـ «مذبحة بورسعيد» اليوم.. مرافعة الدفاع بـ «مذبحة بورسعيد»

محكمة

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “مذبحة بورسعيد”.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين، وعددهم 73، مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية، وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ”الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، من التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

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