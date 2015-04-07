7 أطعمة لمكافحة انتفاخ الزوائد الأنفية أهمها الثوم والبطاطا

يعانى البعض من وجود زوائد لحمية بالأنف، أو ما يعرف بالزائدة الأنفية "Nasal polyps"، حيث يحدث لها انتفاخ وتتسبب فى انسداد جزئى لفتحة واحدة من الأنف أو كليهما، وقد تتسبب فى حدوث مشاكل فى التنفس حال تضخم حجمهما، وكما أنها قد تسبب مشاكل فى حاسة الشم، نظراً لانقطاع وصول الهواء إلى مستقبلات الشم.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة الطبيعية التى تساهم فى الوقاية من الزوائد اللحمية بالأنف وتقى الإنسان من مضاعفاتها وانتفاخها، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "العلاج بالغذاء" الأمريكى، وهى تشمل:

أطعمة للوقاية من انتفاخ الزوائد الأنفية

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>1.الكركم: حيث يتمتع بخواص قوية مضادة للالتهابات، تساهم فى الوقاية من الإصابة بالزوائد الأنفية.>2.البطاطا: غنية بالبيتاكاروتين وفيتامين "ج"، وهما من مضادات الأكسدة القوية، التى تساهم فى تقليل فرص الحساسية والالتهابات، التى تزيد من انتفاخ الزوائد الأنفية وتورمها.>3:المشروم: يحتوى على تركيزات عالية من عنصر السيلينيوم، وهو من مضادات الأكسدة القوية، ويتمتع بخواص رائعة مضادة للزوائد الأنفية.>4.الثوم: تناول الثوم بشكل يومى منتظم يساهم فى الحد من فاعلية بعض الأنزيمات التى تزيد من الالتهابات وتحفز انتفاخ الزوائد الأنفية.>5.المياه: المياه بالطبع ليست من الأطعمة، ولكنها تساهم فى ترطيب الجسم، وخاصة ً الأغشية المخاطية بالأنفية، وهو ما يطرد المواد المسببة للالتهابات بعيدا، ويجب تناول 8 أكواب من المياه على الأقل.>6.التفاح: هو من أفضل المصادر الغذائية الغنية بمركب "quercetin"، والذى يساهم بفاعلية فى الحد من الحساسية والالتهابات التى تزيد من انتفاخ الزوائد الأنفية، حيث يقلل من إفراز الهستامين الذى يسبب الحساسية.>7.الأناناس: يحتوى على أنزيم " bromelain"، والذى يساهم فى علاج الالتهابات ويحد من انتفاح الزوائد الأنفية، ومشاكل الجيوب الأنفية.