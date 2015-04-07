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الأهلي: جاريدو فاشل؟ لن نكرر خطأنا مع جوزيه

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الأهلي: جاريدو فاشل؟ لن نكرر خطأنا مع جوزيه الأهلي: جاريدو فاشل؟ لن نكرر خطأنا مع جوزيه

أكد محمد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أن جميع أعضاء إدارة الفريق الأحمر مقتنعون تماما بالمدير الفني للفريق خوان كارلوس جاريدو.

جاريدو يتعرض لانتقادات لاهتزاز نتائج الأهلي، لكن دائما الإدارة واللاعبين يقوموا بالدفاع عنه، والتأكيد على أنه يسير بخطى ثابتة نحو بناء فريق قوي للمارد الأحمر.

وحل عبدالوهاب ضيفا على البرنامج الإذاعي "في الاستاد" وتحدث عن المدرب الإسباني قائلا:"جاريدو قادم لبناء فريق يستطيع المنافسة على حصد البطولات لـ10 سنوات قادمة".

وأضاف"نحن لا نحاسب بالقطعة، كل شيء يكون في نهاية الموسم".

وتابع"لن نكرر الخطأ الذي وقعنا فيه مع مانويل جوزيه عام 2001 حينما وافقنا على رحيله ورضخنا للضغوط آنذاك، رغم أنه كان يقوم ببناء فريق في ذلك الوقت أيضا".

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