عبدالوهاب: مناوشات مرتضى وطاهر مباراة من طرف واحد

يرى محمد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن المناوشات التي يشنها مرتضى منصور رئيس الزمالك على نظيره في الأهلي محمود طاهر هي مباراة من طرف واحد.

منصور دائما ما يشن هجوما على طاهر الذي لا يرد في أغلب الأوقات، وهو ما جعل تلك الأزمة تنتهي سريعا حسبما أكد عبدالوهاب.

وتحدث عبدالوهاب عن تلك الأزمة للبرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا:"المناوشات بين مرتضى منصور ومحمود طاهر هي مباراة من طرف واحد فقط".

وأكمل"رئيس الأهلي لا يشغل باله بالرد على تلك المناوشات، ولا نتناولها خلال اجتماعات مجلس الإدارة، مما ساهم في انتهاء تلك الأزمة سريعا".