الأهلي يتحدث عن موعد ظهور القميص الجديد

أكد محمد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن القميص الجديد للفريق الأول سوف يظهر للنور خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير.

الأهلي تعاقد مع شركة سبورتا السعودية لتتولى إنتاج ملابس الفرق الرياضية خلفا لنظيرتها أديداس الألمانية.

وكان من المفترض أن يظهر قميص الأهلي للنور مع بداية العام الجديد، لكن توقف الدوري حال دون حدوث ذلك الأمر.

وأوضح عبدالوهاب في تصريحاته الإذاعية لبرنامج "في الاستاد" أن قميص الأهلي الجديد وصل بالفعل إلى مصر وأنه سوف يظهر به خلال الشهر الجاري.

وأضاف"ننتظر فقط طباعة أسماء الرعاة وبعض الإجراءات الأخرى حتى يتم الإعلان رسميا عنه".