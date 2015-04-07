رجيم الفواكه يخلصك من 10 كيلوجرامات فى الشهر

الوزن الزائد مشكلة يعانى منها الكثيرون، ولذلك يسعون بشتى الطرق المختلفة للتخلص منه، وذلك عن طريق اتباع بعض الحميات الغذائية.

وفى هذا السياق، يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، "رجيم الفواكه" وهو نظام غذائى يعتمد على الإكثار من تناول الفواكه، وهذا النظام يساعد على التخلص من قدر كبير من الوزن فى فترة قصيرة، أى يمكنك فقدان 10 كيلوجرامات أثناء شهر من اتباعك لهذا النظام، وهو:

1- وجبة الإفطار:

2- وجبة الغذاء:

3- وجبة صغيرة:

4- وجبة العشاء:

>عند الاستيقاظ تناول 2 كوب من الماء الفاتر، وبعد ذلك تناول كوبا من الماء الدافئ المضاف إليه عصير ليمونة مع ملعقة من العسل النحل، وبعد ذلك بنصف ساعة يمكنك تناول 1 بيضة مسلوقة أو 4 ملاعق من الفول، مع ثمرة برتقال أو موز، ويمكنك تناول كوب من الشاى بالحليب أو القهوة.> يمكنك تناول الدجاج أو اللحوم الحمراء المشوية مع طبق من السلطة الخضراء.> 2 ثمرة من الموز أو البرتقال أو الجريب فروت مع كوب حليب خالى الدسم.>يمكنك تناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه عصير الليمونة مع ملعقة من العسل النحل، وبعد نصف ساعة عليك تناول 3 ثمرات من أى نوع من أنواع الفواكه، كالتفاح أو الموز أو البرتقال.

وينصح استشارى السمنة والنحافة، بالابتعاد عن النشويات والسكريات أثناء هذا النظام، وعدم تكراره أكثر من شهر واحد.