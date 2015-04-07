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أسامة الأزهري: ” السيسي” أوصى بصناعة فقه جديد

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أسامة الأزهري: ” السيسي” أوصى بصناعة فقه جديد أسامة الأزهري: ” السيسي” أوصى بصناعة فقه جديد


> قال الشيخ أسامة الأزهري، عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، إن الرئيس عبد الفتاح مهموم بقضية تغيير منظومة قيم بعض أفراد الشعب المصري، خلال السنوات القليلة الماضية، واتجاهها نحو التخريب والتدمير وممارسة العنف.

وأوضح «الأزهري» في مداخلة هاتفية على فضائية «إم بي سي » أمس الاثنين : “أن الرئيس أوصى بضرورة تجديد الخطاب الديني، ومحاربة الفكر التكفيري والمتطرف، والتصدي لظاهرة الإلحاد، التي انتشرت، خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ “.

وتابع: «الرئيس مؤمن بأن هناك نصوص مقدسة، لا يجب التحدث فيها، لكنه حذر من خطورة عدم تجديد الفقه، حيث أوصى بضرورة صناعة فقه جديد، يتواكب مع تغيرات الزمن».

 

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