أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. كبار علماء الأزهر: نؤيد «السيسي» ونظامه .. وإبراهيم عيسى: إيه الجمال ده

Google+ Print
بالفيديو.. كبار علماء الأزهر: نؤيد «السيسي» ونظامه .. وإبراهيم عيسى: إيه الجمال ده بالفيديو.. كبار علماء الأزهر: نؤيد «السيسي» ونظامه .. وإبراهيم عيسى: إيه الجمال ده

إبراهيم عيسى

عرض الإعلامي إبراهيم عيسى، جزءا من مداخلة هاتفية، أجراها الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مع برنامج «البيت بيتك»، الذي يعرض على فضائية «Ten».

وجدد «مهنا» في هذه المداخلة التي أعيد عرضها، خلال برنامج «25/30» الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، الاثنين، دعم وتأييد مؤسسة الأزهر وشيخها، للرئيس عبد الفتاح ، ونظامه، قائلًا: «شيخ الأزهر يحقق على أي كلمة تصدر ضد النظام؛ لأن النبي يقول: “اسمعوا وأطيعوا، وإن ولي عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة».

وأضاف «نحن نسمع للسيسي، ولنظامه العسكري، ونحترم هذا النظام؛ لأن العسكرية المصرية هي أفضل عسكرية في التاريخ».

وعلق «عيسى» على تصريحات «مهنا»، قائلًا: «الله أكبر، نحن نعيش في نظام عسكري؛ طبقًا لهيئة كبار العلماء بالأزهر»، مضيفًا: «إيه الجمال ده؟، وإيه الديمقراطية دي؟، وإيه التجديد المذهل للخطاب الديني ده؟»، على حد تعبيره.

وأضاف «الراجل يصف النظام الذي نعيش به ، ويقول إن الأزهر يسمع للسيسي، أي أنه يؤمن بمبدأ السمع والطاعة مثل جماعة الإخوان بالضبط».

وتوجه بحديثه للرئيس السيسي، قائلًا: «سيادة الرئيس، مهنا الذي تطالبه بتجديد الخطاب الديني، مستعد أن يؤيد أي عبد حبشي في رأسه زبيبة، ويؤكد أنه يحترمك، ويحترم النظام العسكري، الذي تحكمنا به».

وأضاف «الأزهر لا يصلح أبدًا بوضعه الراهن تولي مسؤولية تجديد الخطاب الديني، وإعادة المجتمع لجوهر الدين الحقيقي، وإنقاذ من الإرهاب».

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى