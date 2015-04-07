بالفيديو.. كبار علماء الأزهر: نؤيد «السيسي» ونظامه .. وإبراهيم عيسى: إيه الجمال ده

عرض الإعلامي إبراهيم عيسى، جزءا من مداخلة هاتفية، أجراها الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مع برنامج «البيت بيتك»، الذي يعرض على فضائية «Ten».

وجدد «مهنا» في هذه المداخلة التي أعيد عرضها، خلال برنامج «25/30» الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، الاثنين، دعم وتأييد مؤسسة الأزهر وشيخها، للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظامه، قائلًا: «شيخ الأزهر يحقق على أي كلمة تصدر ضد النظام؛ لأن النبي يقول: “اسمعوا وأطيعوا، وإن ولي عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة».

وأضاف «نحن نسمع للسيسي، ولنظامه العسكري، ونحترم هذا النظام؛ لأن العسكرية المصرية هي أفضل عسكرية في التاريخ».

وعلق «عيسى» على تصريحات «مهنا»، قائلًا: «الله أكبر، نحن نعيش في نظام عسكري؛ طبقًا لهيئة كبار العلماء بالأزهر»، مضيفًا: «إيه الجمال ده؟، وإيه الديمقراطية دي؟، وإيه التجديد المذهل للخطاب الديني ده؟»، على حد تعبيره.

وأضاف «الراجل يصف النظام الذي نعيش به ، ويقول إن الأزهر يسمع للسيسي، أي أنه يؤمن بمبدأ السمع والطاعة مثل جماعة الإخوان بالضبط».

وتوجه بحديثه للرئيس السيسي، قائلًا: «سيادة الرئيس، مهنا الذي تطالبه بتجديد الخطاب الديني، مستعد أن يؤيد أي عبد حبشي في رأسه زبيبة، ويؤكد أنه يحترمك، ويحترم النظام العسكري، الذي تحكمنا به».

وأضاف «الأزهر لا يصلح أبدًا بوضعه الراهن تولي مسؤولية تجديد الخطاب الديني، وإعادة المجتمع لجوهر الدين الحقيقي، وإنقاذ مصر من الإرهاب».

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