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قوات التحالف تدرب جنودا عراقيين على محاربة تنظيم داعش

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قوات التحالف تدرب جنودا عراقيين على محاربة تنظيم داعش قوات التحالف تدرب جنودا عراقيين على محاربة تنظيم داعش
أظهر جديد صُور فى الأسبوعين الأول والثانى من تدريبات التحالف فى قاعدة بسماية جنودا عراقيين أثناء تدريبات محاكاة لسلسلة تدريبات على معارك.

ويقود تحالف يقوده مدربون عسكريون من أمريكا واسبانيا تدريبات بناء قدرات الشريك حاليا بهدف تعزيز قدرات الجيش العراقى على محاربة تنظيم داعش.

وشوهد فى الفيديو جنود عراقيون يتدربون تحت إشراف مدربين من قوات التحالف على معارك بالرصاص وعمليات عسكرية وعمليات دفاع وتحركات فنية.
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مصر 365

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