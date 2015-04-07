قوات التحالف تدرب جنودا عراقيين على محاربة تنظيم داعش

أظهر فيديو جديد صُور فى الأسبوعين الأول والثانى من تدريبات التحالف فى قاعدة بسماية جنودا عراقيين أثناء تدريبات محاكاة لسلسلة تدريبات على معارك.إعلان - Ads إعلان - Ads
وشوهد فى الفيديو جنود عراقيون يتدربون تحت إشراف مدربين من قوات التحالف على معارك بالرصاص وعمليات عسكرية وعمليات دفاع وتحركات فنية.
ويقود تحالف يقوده مدربون عسكريون من أمريكا واسبانيا تدريبات بناء قدرات الشريك حاليا بهدف تعزيز قدرات الجيش العراقى على محاربة تنظيم داعش.
وشوهد فى الفيديو جنود عراقيون يتدربون تحت إشراف مدربين من قوات التحالف على معارك بالرصاص وعمليات عسكرية وعمليات دفاع وتحركات فنية.
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