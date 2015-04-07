"الكهرباء": توريد مليون "لمبة ليد" إلى شركات التوزيع حتى الآن

قال المهندس محمد رحيم العضو المتفرغ لشئون الشركات بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، إنه تم توريد ما يقرب من مليون و100 ألف لمبة ليد على شركات توزيع الكهرباء الـ 9، حيث تم توزيع ما يقرب من 600 ألف لمبة منهم على المواطنين.

وأضاف المهندس محمد رحيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تدرس وضع آليات جديدة لتوزيع 10 ملايين لمبة ليد على المواطنين لترشيد الاستهلاك خلال الصيف القادم بقدرة 250 ميجا وات فى أوقات الذروة.

وأشار العضو المتفرغ لشئون الشركات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى أن هناك مشاكل فى آلية توزيع لمبات الليد على المواطنين، وسيتم حل كل المشاكل التى تم اكتشافها أثناء توزيع اللمبات على المواطنين لجذبهم للحصول عليها، خاصة وأنها تتاح لهم بسعر التكلفة وبالتقسيط على 24 شهراً.

وقال المهندس محمد رحيم، إنه شدد على رؤساء شركات التوزيع ضرورة تقديم كل التيسيرات على المواطنين ليتمكنوا من الحصول على لمبات الليد لتحقيق الهدف منها قبل بدء الصيف، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الشركات بضرورة التحرك والذهاب للمواطنين لتركيب اللمبات بواسطة اللجان الفنية التى تتولى التركيب وتوعيتهم بأهمية استخدام هذه اللمبات.

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