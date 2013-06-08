"برواس" و"سلمى" يودعان سباق "آراب آيدول".. ونانسي عجرم تتألق بالمسرح

راغب علامة سفيرا للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة.. وأحلام تهنئه

كتب : فاطمة النشابي منذ 17 دقيقة

ودّع برنامج المسابقات الغنائية آراب آيدول، على قناة الحياة، كلاً من المتسابقتين برواس حسين، من العراق، سلمى رشيد، من المغرب.

وكانت الفنانة نانسي عجرم أحيت حلقة اليوم، وقدمت عددا من أغانيها واعتبر الفنان راغب علامة أن حضور نانسي كضيفة على مسرح "آراب آيدول" أحدث "هزّة أرضية"، كما شهدت الحلقة حضور ملكة جمال أمريكا، اللبنانية ريما فقيه.

وتفاجأ راغب علامة بتكريمه وإعلانه سفيراً للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة، بحضور أحد ممثلي المنظمة، وأعلن علامة عن انطلاق حملة "مكافحة الجوع" يوم الاثنين المقبل، ودعا الجميع إلى دعم هذه الحملة والمشاركة فيها لأن ملايين الأطفال يموتون سنويا من الجوع.

كما أعلنت نانسي عن سفرها بعد انتهاء الموسم الثاني إلى لندن لإحياء حفل غنائي ضخم وتتنقل بعد ذلك بين بيروت، تركمانستان، الأردن وغيرها من الدول، وشهدت الحلقة قيام نانسي بتوزيع الورود على أعضاء لجنة التحكيم أثناء تأديتها لأغنية "يا غالي عليا".

فيما وجّهت الفنانة أحلام التهئنة للفنان راغب علامة لحصوله على لقب "سفير النوايا الحسنة".