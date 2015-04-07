"مياه النيل فى الكتابات الإسرائيلية" فى مؤتمر الأمن المائى بجامعة سوهاج

قال الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج، إنه ضمن فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر "مستقبل الأمن المائى المصرى فى ضوء التحديات المعاصرة"، قام عاطف الغمرى نائب رئيس تحرير جريده الأهرام الأسبق، بإلقاء محاضرة بعنوان "مياه النيل فى الكتابات الإسرائيلية".

وأوضح الغمرى، خلال المحاضرة الكيفية التى يتناول بها الإعلاميون والكتاب الإسرائيليون موضوع المياه وأهم الشخصيات الإسرائيلية التى تحدثت فى هذا المجال والتصورات التى تم وضعها بشكل عام عن العلاقات فى دول حوض النيل.

كما أشار الغمرى، إلى استراتيجيه إسرائيل فى الصراع مع مصر على مياه نهر النيل، ومحاولة خلق تواجد لها فى المنطقة العربية عن طريق إثارة أزمات لتشتيت القوة المصرية وقدرتها على النمو والاستثمار.

وأكد الغمرى، فى نهاية كلمته، اهتمام الوكالة الإسرائيلية لتخطيط المياه بمياه النيل وعملية نقل المياه إلى غزة ومنها إلى إسرائيل، كما حذر من أن صراع إسرائيل وطمعها فى مياه النيل ليس أقل شراسة من صراعها على الأراضى العربية.

ومن جانب آخر تحدث د. محمد إبراهيم منصور مدير وحدة الدراسات المستقبلية بجامعة أسيوط عن "الاقتصاد السياسى للمياه"، وأوضح الاهتمام الإقليمى والعالمى بقضية المياه، والوضع المائى الحالى والمستقبلى بمصر، والماء كمورد استراتيجى للقرن الـ21 وأكثر المناطق المرشحة لأزمات المياه فى السنوات المقبلة، والصعوبات والتهديدات التى تواجه الموارد المائية سواء على المستوى الداخلى والإقليمى والعالمى.