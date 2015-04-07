4 وجبات وكوباية برتقال بالعسل تخلصك من الأنيميا

- نظام غذائى لمرضى الأنيميا

>الأنيميا أو فقر الدم مرض يعنى انخفاض نسبة الهيموجلوبين فى الدم، مما يجعل الشخص المصاب يشعر بالإرهاق والتعب والدوخة بشكل دائم.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن الشخص المصاب بالأنيميا أو فقر الدم، يعانى دائما من عدم التركيز ويشعر بالإرهاق والتعب والدوخة، ويوجد بعض الحالات التى تفقد الوعى.

وتتابع د. رهام، أن السبب الأساسى فى الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم هو عدم التغذية الجيدة، وإهمال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر التى يحتاجها الجسم، وفى حالة الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم يجب على المصاب الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

- وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، نظاما غذائيا للأشخاص المصابين بالأنيميا وفقر الدم، وهو:

1- وجبة الإفطار:

عند الاستيقاظ عليك تناول كوب من الماء على الريق.

>يمكنك تناول بيضة مسلوقة أو 4 ملاعق من الفول + طبق سلطة + نصف رغيف خبز بردة.

2- وجبة صغيرة:

3- وجبة الغذاء:

4- وجبة العشاء:

>يمكنك تناول كوب من عصير البرتقال المحلى بالعسل الأسود.> يمكنك تناول طبق من الخضار كالفاصوليا والبازلاء والجزر والكوسة + ربع دجاجة مشوية أو اللحوم + 5 ملاعق من الأرز + طبق سلطة.> يمكنك تناول ثمرتين من فاكهة كالتفاح أو الرمان أو الجوافة أو الموز أو الكمثرى.