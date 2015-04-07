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4 فوائد للسماق أهمها تنظيم السكر وخفض الكولسترول

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4 فوائد للسماق أهمها تنظيم السكر وخفض الكولسترول 4 فوائد للسماق أهمها تنظيم السكر وخفض الكولسترول
السماق من التوابل والبهارات الشهيرة، التى تستخدمها الكثير من ربات البيوت، وهو يتمتع بقيمته الغذائية العالية ويساهم فى الوقاية من أمراض عديدة.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية للسماق، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1.

يتمتع بخواص قوية مضادة للأكسدة، وفقًا لدراسة حديثة نشرت بدورية "Food Chemistry"، والتى أكدت أن السماق يتفوق على خضراوات وفواكه كثيرة فيما يتعلق بالخواص المضادة للأكسدة.

2.

يساهم السماق فى ضبط مستويات السكر بالدم، وبالتالى يحد من أعراض مرض السكر من النوع الثانى، وذلك حسب الدراسة الإيرانية التى نشرت بدورية "Pharmaceutical Research".

3.

كشفت الأبحاث أيضًا عن أن السماق يساهم فى خفض مستويات الكولسترول بالدم، والتى تسبب أضرار صحية كثيرة.

4.

يساهم السماق فى خفض فرص الإصابة بتصلب الشرايين وأيضًا يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك نظرًا لاحتوائه على قدر كبير من المركبات المضادة للأكسدة وخاصة "tannins".

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