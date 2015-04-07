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8 فوائد للكرفس أهمها ضبط الوزن والضغط والتخلص من آلام المفاصل

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8 فوائد للكرفس أهمها ضبط الوزن والضغط والتخلص من آلام المفاصل 8 فوائد للكرفس أهمها ضبط الوزن والضغط والتخلص من آلام المفاصل
الكرفس من الخضروات الرائعة التى تتمتع بقيمة غذائية عالية، ولا يكاد يخلو منها بيت من البيوت، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية للكرفس، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1.يساهم الكرفس فى ضبط الوزن، حيث تحتوى نبتة الكرفس الكبيرة على 10 سعرات حرارية، ويمكن إضافته للسلطة والحساء.
>2.يساهم الكرفس فى الحد من الالتهابات، ويخفف من آلام المفاصل ويقلل من حدة عدوى الرئة والربو وحب الشباب.
>3.يساهم الكرفس فى الحد من القلق والتوتر والضغوط النفسية.
>4.يساهم فى تنظيم حموضة وقلوية الجسم، وهى من العوامل التى يتحدد على أساسها فرص الإصابة بالأمراض.
>5.يساهم الكرفس فى تنظيم عملية الهضم وعلاج مشاكل الهضم.
>6.يساهم الكرفس فى خفض مستويات الكولسترول الضار.
>7.يساهم الكرفس فى خفض ضغط الدم المرتفع، وتنظيم الدورة الدموية.
>8.قد يساهم الكرفس فى الحد من فرص الإصابة بالسرطان حسب دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة إيلينوى، نظرًا لاحتوائها على مركبات فلافونويد قوية ومنها "luteolin".


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