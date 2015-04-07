بالصور.. ورشة عمل فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة حول تقنيات جينية متطورة

نظمت مؤخرًا الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورشة عمل حول المعلوماتية الحيوية وعلم الأحياء الحاسوبى Bioinformatics، وستساهم هذه التقنية فى تمكين العلماء من دراسة عشرات الآلاف من الجينات فى وقت قصير نسبيًا وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.

وحاضر خلال الورشة الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ المعلوماتية الحيوية وعلم الجينوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمساعدة اثنين من طلاب الدراسات العليا فى مجال التكنولوجيا الحيوية بالجامعة الأمريكية، وهما آية جلال ومصطفى أبو حوايا.

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وسلطت ورشة العمل الضوء على لغة البرمجة "R" (الآر)، والتى تستخدم فى تحليل البيانات البيولوجية ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات الوراثية الناتجة عن التقنيات التجريبية عالية الإنتاجية مثل مصفوفات الحمض النووى (ميكروأرى).

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كما شهدت الورشة حضور مجموعة من العلماء والباحثين الشباب من تخصصات طبية وبيولوجية متنوعة من مختلف أنحاء مصر.

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