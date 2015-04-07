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يخنق ابنة شقيقته حتى الموت بغرض تأديبها بمنطقة الظاهر

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يخنق ابنة شقيقته حتى الموت بغرض تأديبها بمنطقة الظاهر يخنق ابنة شقيقته حتى الموت بغرض تأديبها بمنطقة الظاهر
قام شخص بتعذيب ابنة شقيقته بمنطقة الظاهر، نتيجة عدم سماعها لكلامه باستمرار، فاستغاثت بالجيران بصوت مرتفع، لإنقاذها من بين يديه، الأمر الذى اضطره لكتمان أنفاسها حتى لا يفتضح أمره، ثم خنقها لكى يتخلص منها، فلفظت أنفاسها بين يديه على الفور، فيما كانت شقيقته "والدة الفتاة" خارج المنزل للتسوق.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعى، بإن المجنى عليها ماتت مخنوقة، وظهر على جسدها آثار تعذيب بمختلف نواحى الجثة، وبسؤال الطبيب المختص، أكد أن الفتاة توفيت بعد خنقها باليد.

وبمواجهة النيابة لخال المجنى عليها، أنكر ارتكابه للجريمة تمامًا، إلا أنه اعترف بضربها وتعذيبها نتيجة عدم سماعها كلامه باستمرار، وإهانتها له دائمًا، فانتهز فرصة وجودها بمفردها معه فى الشقة لتأديبها فقط، إلا أنها استغاثت بصوت عالٍ بالجيران لإنقاذها منه، فاضطر لكتم أنفاسها حتى لا يعلم أحد بما فعله، فتوفت خلال دقائق بسيطة، موضحًا أنه لم يكن يريد قتلها.

من ناحيته قرر يحيى مراون مدير نيابة غرب القاهرة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتم إخلاء سبيل والدة الفتاة التى تناقضت أقوالها أمام النيابة بضمان محل إقامتها.

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مصر 365