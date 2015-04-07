«كلينتون» ستعلن ترشحها على الشبكات الاجتماعية وبيل لن يشارك بالحملة

ستعلن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، هذا الشهر ترشحها لانتخابات الرئاسة العام المقبل على الشبكات الاجتماعية قبل بدء حملتها الفعلية دون زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون، وفقا لما ذكرته اليوم قناة (سي إن إن).

وقدمت (سي إن إن) اليوم بعض تفاصيل استراتيجية حملة كلينتون ولكنها لم تذكر تاريخا محددا لبدء الحملة المقرر هذا الشهر.

وذكرت القناة نقلا عن مصادر مقربة من كلينتون أن فريقها يعد استراتيجيات متنوعة للحملة التي سترتكز على مخاوف المواطنين بدلا من التطلعات الرئيسية لوزيرة الخارجية السابقة.

وستبدأ كلينتون في السفر للولايات الأكثر أهمية والتقليدية مثل هامشاير وأيوا، بعد انطلاق الحملة ولكن بدون زوجها.