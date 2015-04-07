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تجديد حبس عاطل أطلق الخرطوش على كمين الإباجية بالخليفة 15 يومًا

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تجديد حبس عاطل أطلق الخرطوش على كمين الإباجية بالخليفة 15 يومًا تجديد حبس عاطل أطلق الخرطوش على كمين الإباجية بالخليفة 15 يومًا
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل، لاتهامه بإطلاق خرطوش على كمين الإباجية بالمقطم، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كان شخصان يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات قد أطلقا أعيرة نارية، على الكمين فردت عليهما القوة بالرصاص الحى، مما أسفر عن إصابة أحدهما وضبطه بالدراجة البخارية، وفرد خرطوش و7 طلقات، و43 قطعة حشيش، و1000 جنيه، وهروب الآخر.

وتبين لرجال مباحث الخليفة، أن المصاب هو "م.أ"، 30 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة السيدة زينب، وبمواجهته اعترف أمام النيابة العامة بارتكابه الواقعة، وأنه يقوم ببيع الحشيش، فأمرت نيابة المقطم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد القانونى له، وما زالت أجهزة الأمن تبحث عن المتهم الآخر الهارب.

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