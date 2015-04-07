"مجموعة MBC" تحصد جائزة "الريادة الإعلامية" في حفل "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي"

حصدت "مجموعة MBC" جائزة "الريادة الإعلامية" خلال الحفل الختامي لـ"جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" المنعقِد بدورته الثانية. وخلال تسلّمه الجائزة، ألقى الاستاذ علي الحديثي، المشرف العام على "مجموعة MBC"، كلمةً توجه فيها بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وإلى منظّمي الحفل والقائمين عليه، على المبادرة القيّمة والخطوة الرائدة في مجال تفعيل سُبُل وأدوات ووسائل الاتصال، ومحاولة استشراف مستقبله، وتكريم أصحاب المبادرات والإنجازات في القطاعيْن العام والخاص.

وأضاف الحديثي: "إن لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي أهمية خاصة كونها تنبع من قلب دولة الإمارات العربية المتّحدة المعروفة بغزارة الأفكار والمبادرات والانجازات، والسعي الدائم إلى الارتقاء بالعمل الحكومي والخدمة العامة وتحفيز القطاع الخاص وريادة الأعمال والمبادرة الفردية". وشدّد الحديثي على "أننا نقف اليوم، في المنطقة والعالم، على أعتاب مرحلة تاريخية تفرض علينا، كإعلاميين وسياسيين وصانعي قرار، أولويات جديدة تتطلّب إعادة النظر في عدد من آليات التواصُل التقليدية، سيّما وأن الإعلام ووسائل التواصُل العامة والخاصة كان وما زال لها الدور الأكبر في مواكبة الأحداث العالمية والإقليمية، وفي السعي إلى إيصال الصورة الكاملة والمكتملة إلى الجمهور".

وختم الحديثي قائلاً: "يبقى التحدّي الأكبر أمامنا جميعاً في مدى قدرتنا على الاستفادة من ثورة تكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز المسيرة الإعلامية والثقافية والنهضوية لأمتنا ومجتمعاتنا، حكومات ومؤسسات وأفراد، وذلك عبر السعي إلى الجمع ما بين الحداثة في استخدام وسائل التواصُل من جهة، والحفاظ على أصالة الهوية العربية والجذور الثقافية، من جهة أُخرى".

آلية توزيع الجوائز وهيكليّتها

اشتملت فئات الدورة الثانية لـ "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" الـ 12 على مجموعتيْن، وغطّت الجائزة بصيغتها الراهنة مختلف العمليات التواصلية التي تقوم بها إدارات الاتصال الحكومي، من التخطيط الاستراتيجي إلى نهج التواصل الداخلي، وحتى الأسلوب الأفضل للتعامل مع الأزمات، مروراً بحملات التواصُل التي تنفّذ لخدمة المصلحة العامة، وصولاً إلى المنهجية الأنسب على صعيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أفضل مشروع تخرج حول الاتصال الحكومي.

الفائزون بالجوائز

أعلنت لجنة تحكيم "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" برئاسة سعادة ابراهيم العابد، مدير عام المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن فوز "مجموعة MBC" بجائزة "الريادة الإعلامية" التي تسلّمها الاستاذ علي الحديثي، المشرف العام على "مجموعة MBC"؛ في حين حصد الإعلامي العماني خالد الزدجالي جائزة "الشخصية الإعلامية". أما على صعيد الفئات المرشّحة، فنالت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" جائزة أفضل ممارسة اتصال حكومي على مستوى إمارة الشارقة؛ في حين نالت ندى سعيد السويدي من بلدية مدينة الشارقة جائزة أفضل متحدث رسمي على مستوى إمارة الشارقة؛ وفي فئة أفضل موقع إلكتروني على مستوى إمارة الشارقة فازت بالجائزة هيئة كهرباء ومياه الشارقة؛ وفازت بلدية مدينة الشارقة بجائزة أفضل تعامل مع أزمة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وحصدت وزارة الاقتصاد جائزة أفضل خطة اتصال استراتيجي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ في حين نالت القيادة العامة لشرطة الشارقة جائزة أفضل ممارسة اتصال حكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى الدولة؛ وفازت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل سياسة اتصال حكومي داخلي على مستوى الدولة؛ وفازت وزارة الخارجية بجائزة أفضل حملة تواصل حكومية على مستوى الدولة؛ وأخيراً حصد الطالب وليد عارف الأصبحي خريج جامعة الشارقة جائزة أفضل مشروع تخرج جامعي حول الاتصال الحكومي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.