بالفيديو: هدية رومانسية من بيونسيه لجاي زي في عيد زواجهما

أثبتت النجمة العالمية Beyonce أنها مازالت مغرمة بزوجها Jay Z وتعيش قصة حبّ مثالية، بعد أن قدّمت له بمناسبة عيد زواجهما السابع أغنية رومانسية جديدة.

وأهدت النجمة زوجها مغني "الراب" في عيد زواجهما السابع، في الـ4 من أبريل، أغنية حملت عنوان "Die With You"، عبّرت فيها عن مدى امتنانها له ولزواجهما الذي أسفر عن ابنتهما Blue Ivy.

وظهرت Beyonce في مقطع الفيديو الذي كشفت خلاله عن الأغنية التي تقول كلماتها "أعيش لكي أموت معك"، وهي مرتدية قبّعة فوق رأسها وتعزف على البيانو.

يُذكر أن احتفال Beyonce بعيد زواجها السابع جاء بعد الشائعات الكثيرة التي أفادت بانفصال الثنائي.