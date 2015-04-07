أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

البيوت أسرار" مسلسل جديد يجمع بين الغموض والتشويق

Google+ Print
البيوت أسرار" مسلسل جديد يجمع بين الغموض والتشويق البيوت أسرار" مسلسل جديد يجمع بين الغموض والتشويق

الثلاثاء 07-04-2015 01:03

طرح المنتج طارق الجنايني أول أفيشات مسلسله الجديد "البيوت أسرار" بعد تقديمه لعدد من التجارب الناجحة طوال الأعوام السابقة، وأكد الجنايني أن مسلسله الجديد سيكون نقلة في تقديم المسلسلات التي يصل عدد حلقاتها إلى 60، قياساً بما تم تقديمه من قبل في الدراما المصرية، إذ يعتمد فيه وبشكل أساسي على أحداثه السريعة والقصيرة، بسبب تضمن الحلقة عدد كبير من الأحداث.
و الالفت أن المنتج نشر أفيش العمل من دون أن يظهر فيه أي من أبطاله.
ويواصل المخرج كريم العدل تصوير باقي الحلقات التي تكتبها مجموعة من الكتاب ضمن ورشة عمل مكونة من نهال سماحة، وأحمد وائل، ومحمد عبد العزيز، ويشرف عليها أحمد شوقي.
المسلسل يشارك في بطولته كل من: أيتن عامر، وهنا شيحة، وشيري عادل، ونسرين أمين، والفنان السوري باسل الخياط، وسلوى خطاب، وأحمد صيام، وبيومي فؤاد، وعمر السعيد، وحنان يوسف، وكريم قاسم، ورشا أمين، ورمزي لينر، وناصر سيف، وتهاني راشد، وأحمد مجدي، والعديد من الأبطال.
وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والغموض حول أربع فتيات يتعرضن لحادث، إذ يتابع المشاهد معهن كيفية الخروج من الأزمة التي واجهتهن.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي