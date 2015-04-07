البيوت أسرار" مسلسل جديد يجمع بين الغموض والتشويق

طرح المنتج طارق الجنايني أول أفيشات مسلسله الجديد "البيوت أسرار" بعد تقديمه لعدد من التجارب الناجحة طوال الأعوام السابقة، وأكد الجنايني أن مسلسله الجديد سيكون نقلة في تقديم المسلسلات التي يصل عدد حلقاتها إلى 60، قياساً بما تم تقديمه من قبل في الدراما المصرية، إذ يعتمد فيه وبشكل أساسي على أحداثه السريعة والقصيرة، بسبب تضمن الحلقة عدد كبير من الأحداث.

و الالفت أن المنتج نشر أفيش العمل من دون أن يظهر فيه أي من أبطاله.

ويواصل المخرج كريم العدل تصوير باقي الحلقات التي تكتبها مجموعة من الكتاب ضمن ورشة عمل مكونة من نهال سماحة، وأحمد وائل، ومحمد عبد العزيز، ويشرف عليها أحمد شوقي.

المسلسل يشارك في بطولته كل من: أيتن عامر، وهنا شيحة، وشيري عادل، ونسرين أمين، والفنان السوري باسل الخياط، وسلوى خطاب، وأحمد صيام، وبيومي فؤاد، وعمر السعيد، وحنان يوسف، وكريم قاسم، ورشا أمين، ورمزي لينر، وناصر سيف، وتهاني راشد، وأحمد مجدي، والعديد من الأبطال.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والغموض حول أربع فتيات يتعرضن لحادث، إذ يتابع المشاهد معهن كيفية الخروج من الأزمة التي واجهتهن.

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